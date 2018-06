Encontrados corpos das 3 pessoas levadas pelas chuvas em MG

Os bombeiros localizaram na tarde deste domingo, 28, o veículo Gol e os três passageiros que haviam sido levados pelas águas de um ribeirão, na madrugada de hoje, no município de Prata, no Triângulo Mineiro. Veja também: Três continuam desaparecidos após ribeirão transbordar em MG Sobe para 136 número de mortos em Santa Catarina Número de casos de leptospirose bate recorde em SC Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o carro foi levado pela enxurrada por volta das 5 horas, quando tentava passar pela enchente na Rodovia MGT-497. O veículo e os três passageiros foram encontrados próximo ao local do alagamento, por volta das 14h30, segundo informações dos bombeiros. Duas motos também foram atingidas pela enxurrada. As duas pessoas que estavam nas motos foram socorridas por pessoas que passavam pelo local, sem sofrer ferimentos.