Encontrados corpos de jovens que morreram em acidente de barco em GO

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros encontrou na tarde deste sábado, 18, os corpos dos dois adolescentes que desapareceram na noite de ontem depois de o barco onde eles estavam ter virado no Rio das Almas, zona rural de São Luiz do Norte, na região central de Goiás. No barco estavam sete estudantes de uma escola rural que voltavam para casa.

Cinco conseguiram nadar até a margem do rio. A equipe náutica do Corpo de Bombeiros começou as buscas pelos desaparecidos na manhã de hoje. De acordo com testemunhas, os estudantes estavam no barco porque a balsa geralmente usada na travessia estaria em manutenção.

A Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) é a responsável pela balsa. Nenhum representante da empresa foi localizado para falar sobre o acidente.