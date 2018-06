Encontrados três corpos em carro abandonado no Rio A Polícia Militar encontrou na manhã desta quarta-feira, 16, os corpos de três homens com marcas de tiros no interior de um carro Fiat Uno abandonado em uma rua próxima à descida do Morro dos Prazeres, no Rio Comprido, na zona norte do Rio de Janeiro. Somente um dos corpos já foi identificado. A vítima seria Jonne Ribeiro Ferreira, de 19 anos, morador do Morro da Mineira, no Estácio, no Centro do Rio. A identificação foi feita pela mãe do rapaz, que pediu anonimato. Ela contou que ele havia saído de casa no dia anterior para ir a uma festa. A polícia suspeita de que as vítimas foram mortas por traficantes do Morro do São Carlos, no Centro do Rio, dominada pela facção Amigos dos Amigos (ADA).