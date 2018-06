Encontro com Obama será antes da posse, diz Lula Antes de assumir a Presidência da República, Dilma Rousseff deve se encontrar com o presidente americano Barack Obama. A afirmação foi feita ao Estado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quinta-feira à noite. "Ela vai, sim. A Dilma está com problemas, tem de terminar de formar a sua equipe de governo. Mas ela vai, sim", garantiu. "É possível que seja antes da posse", completou, indicando seu apoio ao encontro.