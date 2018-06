Terminou em pancadaria e sem definição o encontro estadual do PPS que decidiria o candidato ao governo do Estado a ser apoiado pelo partido. A confusão começou com a defesa da manutenção da aliança com o PSDB, cujo pré-candidato é o prefeito de Cuiabá, Wilson Santos (foto). A presidência do PPS apoia o candidato do PSB, o empresário Mauro Mendes.