Encontro na Band abre temporada de enfrentamento

O encontro de hoje vai ao ar a partir das 22 horas e será mediado pelo jornalista Ricardo Boechat. De acordo com as regras, as duas horas do programa permitirão que Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB) interajam pelo menos 40 vezes, entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas.

O debate será dividido em cinco blocos. Diferentemente do primeiro turno, quando as perguntas tinham apenas 30 segundos, agora passarão a ser de um minuto. As respostas também serão mais longas, com dois minutos cada uma, mesmo tempo para réplica e tréplica.

Os primeiros quatro blocos serão abertos com perguntas elaboradas pela produção da Band. Segundo sorteio, o primeiro a responder será Serra. Depois, começará o embate entre os candidatos, com Dilma fazendo a primeira pergunta ao tucano. No quinto e último bloco, serão as considerações finais, com três minutos para cada um.