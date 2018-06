Encontro pede soluções acima dos partidos A discussão sobre os problemas da metrópole no século 21 vai reunir hoje adversários políticos na Universidade Mackenzie, em São Paulo. No esforço para despartidarizar a questão, para o seminário "Brasil Metropolitano", organizado pela senadora Marta Suplicy (PT), foram convidados o prefeito da capital, Gilberto Kassab (em vias de fundar o PSD), e o secretário metropolitano do Estado, Edson Aparecido (PSDB).