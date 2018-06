Encontro selará parceria na produção de biocombustível A reboque de seus próprios setores privados, os governos do Brasil e dos EUA lançarão uma parceria para o desenvolvimento e a produção de biocombustível para a aviação comercial. O assunto fará parte dos compromissos a serem selados durante o encontro de Barack Obama e Dilma Rousseff no sábado, no Palácio do Planalto. Porém, o tema estará em discussão avançada nos cinco fóruns empresariais programados de sábado até segunda-feira.