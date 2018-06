Enem transcorreu sem problemas, dizem primeiros candidatos a deixar prova

Mariana Mandelli, do .edu,

Os primeiros candidatos do Enem a deixar o câmpus da Unisa em Santo Amaro dizem que a prova transcorreu com tranquilidade. Os 10 estudantes com quem a reportagem conversou dizem que o uso de lápis, borracha e régua não foi permitido, as bolsas e mochilas ficaram guardadas com os fiscais e os aparelhos celulares, desligados e sem bateria, dentro de envelopes.

"Acho que os fiscais deste ano estão aparentemente mais bem treinados que no ano passado", disse uma candidata, que também prestou o Enem 2010.

Desclassificação. Até o momento, nove candidatos que participavam do primeiro dia de provas do Enem 2011 foram desclassificados por estarem utilizando, indevidamente, o aparelho celular durante a realização das provas de Ciências da Natureza e Humanas – iniciadas às 13h deste sábado (22).

As informações foram obtidas pelo Estadão.edu através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pela condução do Enem. Os candidatos desclassificados são oriundos de todo o Brasil. No momento, o Inep está levantando os locais de prova específicos onde ocorreram as expulsões.

Edital. De acordo com o item 6.5.3 do edital do Enem 2011, o candidato deve deixar o celular desligado ao entrar em sala. Não apenas o aparelho telefônico portátil, como também quaisquer outros equipamentos eletrônicos. É proibida qualquer consulta a esses aparelhos portáteis, inclusive relógios. O Inep informa que em cada sala haverá um marcador de tempo, em papel, monitorando o tempo restante de cada dia de provas.