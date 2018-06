Energia deve ser restabelecida ainda nesta noite em SP Trechos de bairros da zona sul estão sem energia desde cerca de 16h desta terça-feira em São Paulo, quando raios provocaram a queda de um outdoor e de pedaços de telhado em redes de transmissão da Eletropaulo. A empresa prevê que a energia seja restabelecida por volta das 21h. Cerca de 195.320 residências foram afetadas pela queda de energia nesta tarde na zona sul paulista. Entre os bairros afetados estão: Santo Amaro, Moema, Planalto Paulista, Indianópolis, Jd. Aeroporto, Vila Clementino, Alto da Boa Vista, Saúde e Vila Mariana. Na região, ventos de 90 Km/h e cerca de 200 raios provocaram danos em duas linhas de Subtransmissão de energia, às 16h06 da tard, na Avenida dos Bandeirantes, altura do nº 4.400. Essas linhas pararam de alimentar cinco Estações Transformadoras de Distribuição (ETDs) na Zona Norte. Congonhas O fornecimento de energia para o Aeroporto de Congonhas, localizado na Zona Sul, também foi interrompido, devido aos fortes ventos e chuva de granizo que atingiram a região. Um hangar do aeroporto foi totalmente destruído e o telhado foi deslocado pelo vento para cima de casas. Congonhas utiliza até o momento geradores para o abastecimento elétrico e as companhias aéreas têm de fazer o check-in manualmente. Segundo a Infraero, o sistema operacional - entre eles, torres de controle e centros de emergência - está funcionando normalmente.