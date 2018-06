Energia é restabelecida em parte do Rio após temporal; ainda há risco de chuvas

SÃO PAULO - A energia elétrica foi restabelecida em alguns pontos da cidade do Rio de Janeiro durante a madrugada desta segunda-feira, 6. Por volta das 19 horas de domingo, 5, o temporal que atingiu o município deixou bairros sem energia e formou diversos pontos de alagamento.

Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, às 22 horas de ontem havia aproximadamente 30 locais alagados na cidade. Como a água da chuva escoou, às 9 horas de hoje o motorista encontrava apenas um ponto de alagamento na Rua dos Coqueiros, no bairro Catumbi, na região central.

Em nota, a Light informou que equipes trabalham para restabelecer o fornecimento de energia em trechos de ruas dos bairros Barra da Tijuca, Botafogo, Irajá e Piedade. Devido ao mau tempo, também foram registradas ocorrências em ruas dos municípios de Duque de Caxias, Barra do Piraí e Três Rios.

Previsão. Hoje, o céu do Rio amanheceu com muitas nuvens. Às 8 horas, a temperatura variava entre 24ºC e 26ºC na maioria das áreas da capital fluminense, segundo informou a Climatempo. A previsão para hoje é de novas pancadas de chuva a partir da tarde. Por causa da possibilidade de chuva moderada, ocasionalmente forte, boletim do Alerta Rio mostra que o município permanece em estado de atenção.

Segundo a GeoRio, no período de 24 horas, entre 8 horas do domingo até 8 horas desta segunda-feira choveu quase 154 milímetros na ilha do Governador e 104 milímetros sobre a região de Santa Tereza. Em Laranjeiras choveu aproximadamente 101 milímetros, na Urca 97 milímetros e na Saúde, 92 milímetros. A região da Tijuca acumulou em torno de 81 milímetros e em Irajá choveu 82 milímetros. Porém, praticamente toda a chuva caiu entre 19 horas de ontem e a meia-noite.