Enfermeira depõe e diz que menina foi torturada

Uma enfermeira da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Cruz, onde a menina austríaca Sophie Zanger, de 4 anos, recebeu os primeiros cuidados médicos, relatou à polícia que o quadro da criança era compatível ao de quem sofria constantes agressões. A menina tinha o rosto desfigurado, trauma encefálico, fratura no pulso esquerdo e hematomas novos e antigos. O delegado Agnaldo Ribeiro da Silva deve pedir hoje a prisão preventiva da tia Geovana dos Santos, de 42 anos, que tinha a guarda provisória da criança, e da filha dela, Lílian dos Santos, de 21 anos, que a levou para a UPA, após supostamente a menina levar um tombo no banho. As duas devem ser acusadas por crime de tortura. Sophie morreu no dia 19. A enfermeira Deise Bastos, de 44 anos, foi enfática em seu depoimento à polícia sobre a morte de Sophie. "Não foi fatalidade. Foi crueldade. Aquela criança foi torturada", disse. De acordo com Deise, Sophie tinha o rosto desfigurado, corte com afundamento de crânio, uma radiografia constatou fratura no pulso esquerdo, a mão direita inchada, hematomas recentes e anteriores na coxa esquerda, ombro direito e nas costas. A região glútea estava coberta com uma mancha negra por causa do sangue coagulado. A criança estava desidratada, desnutrida e chegou em coma nível 3 na escala Glasgow, que vai até 6. A vítima não tinha abertura ocular, resposta verbal ou motora. "Não acredito que um tombo provoque uma lesão com afundamento de crânio", ressaltou a enfermeira. Deise contou à polícia que Sophie chegou à UPA molhada e vestida com uma calça rosa e uma blusa, por volta das 17h30 do dia 12. "Quando notei as manchas roxas nos braços, tirei a roupa da menina e toda a equipe médica ficou chocada. Entendi que a vestiram para esconder os hematomas", disse. Ao ver o estado da menina, a médica de plantão pediu que os seguranças chamassem a polícia e o Conselho Tutelar. Nesse momento, Lílian fugiu da UPA. Sophie foi entubada e a equipe começou a preparar sua transferência. Lílian retornou à UPA com a mãe, o pai e o primo R., de 12 anos, irmão de Sophie. "Os adultos aparentavam indiferença, mesmo após ver o corpo", disse Deise. Ela afirmou que o irmão de Sophie também apresentava hematomas nos braços. Ontem, os dois PMs que atenderam a ocorrência confirmaram a versão de Deise. Os médicos que atenderam a menina confirmaram as marcas de espancamento e as condições precárias da criança. O titular da 36ª Delegacia de Duque de Caxias, Agnaldo Ribeiro da Silva, ouviu vizinhos e confirmou que as ameaças às crianças eram constantes. O laudo do Instituto Médico-Legal deve ser entregue amanhã. A Secretaria Nacional de Justiça formou uma comissão para acompanhar o caso. Ontem, chegaram ao Rio três representantes para acelerar os procedimentos burocráticos para a liberação do corpo de Sophie e a passagem da guarda de R. para o pai, Sasha Zanger.