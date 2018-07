Enfermeiro é condenado por tráfico de drogas O ex-enfermeiro-chefe do Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo Romero dos Santos, de 34 anos, foi condenado a 4 anos de prisão em regime integral fechado por tráfico de drogas. Romero foi flagrado em 30 de agosto de 2002, em pleno pronto-socorro, vendendo cocaína e medicamentos de uso controlado. A sentença é do juiz Francisco Orlando de Souza, da 21ª Vara Criminal Central. Romero foi preso em flagrante por agentes do Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), quando trabalhava na Santa Casa e vendia cocaína e Diazepan aos agentes. A denúncia de que um enfermeiro traficava drogas dentro da Santa Casa foi levada ao Ministério Público Estadual (MPE) pelo Estado. Uma pessoa que não quis se identificar relatou à reportagem que o chefe dos plantões nas noites dos dias pares vendia cocaína, comprimidos do sonífero Dormonide - de uso controlado -, morfina e outras drogas. A pena foi fixada em 3 anos pelo tráfico, mais 1 ano pelo fato de o delito ter sido cometido em estabelecimento hospitalar. O réu foi condenado pela prática de crime hediondo. Durante o processo, o enfermeiro negou ter traficado a droga. Disse que era viciado e chegou a ser examinado por peritos, mas sua alegação não foi confirmada no laudo dos médicos.