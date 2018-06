Engavetamento causa 13 km de congestionamento na Régis Bittencourt

SÃO PAULO - A Rodovia Régis Bittencourt tem mais de 13 quilômetros de congestionamento na pista sentido Curitiba, a partir do km 560, trecho de Barra do Turvo, região sul do Estado de São Paulo, na divida com o Paraná. Um engavetamento de três carretas que aconteceu por volta de 8h desta terça-feira, 28, provocou o bloqueio total da pista até meio-dia e ainda gera problemas no local.

Segundo a Autopista Régis Bittencourt, um caminhão tanque que transportava óleo tombou e fechou a rodovia nos dois sentidos. Uma carreta que seguia no sentido sul bateu no veículo tombado. Na sequência, outra carreta, também na pista sentido Curitiba, freou bruscamente, foi atingida na traseira pela terceira carreta e acabou batendo no veículo que já estava parado. Nenhum carro de passeio foi atingido e ninguém ficou ferido.

Autoridades não souberam informar a qual empresa o caminhão tanque pertence. De acordo com a concessionária Autopista, outro caminhão tanque está a caminho do local do acidente para que seja feito o transbordo da carga de óleo, que não vazou.

Um carregamento de amaciante de roupas transportado por uma das carretas ficou espalhado pela pista e uma equipe da Autopista fez a limpeza até 9h30, o que aumentou o tempo de interdição da rodovia. Às 10h10 começaram os desbloqueios de faixas.

A PRF informa que a região onde aconteceu o acidente é um trecho de curva acentuada onde colisões são comuns. Os policiais afirmam ainda que a carreta pode ter tombado em função de uma série de fatores, entre eles: excesso de velocidade, pista molhada e a dificuldade em fazer a curva. O caso será investigado.