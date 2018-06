Engavetamento com 10 caminhões fere 9 Um acidente envolvendo dez caminhões, no início da tarde de ontem, interditou a Rodovia Cônego Domênico Rangoni (ex-Piaçaguera) no sentido Guarujá-Cubatão por quase cinco horas e deixou nove feridos. Não houve vítimas graves. A pista foi liberada às 17 horas e o tráfego, normalizado duas horas depois. O engavetamento começou após o motorista de um caminhão carregado com pedras perder o controle e tombar na altura do km 256. Houve 11 km de congestionamento.