Engavetamento de 35 veículos deixa 16 feridos no Rio A fumaça produzida pelo incêndio em um depósito de lixo, em Magé (Grande Rio), provocou um engavetamento de 35 veículos na pista sentido Rio da Estrada Rio-Teresópolis e deixou 16 pessoas feridas, duas delas em estado grave, na manhã desta sexta-feira, 14. Por causa do acidente, a via foi interditada por três horas, causando um engarrafamento de pelo menos 15 quilômetros. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido à forte fumaça, uma carreta perdeu a direção, rodou e ficou atravessada na pista. "A partir daí, por volta de 8 horas, começou uma série de colisões, incluindo um carro do Corpo de Bombeiros e outro da Concessionária Rio-Teresópolis, que administra a rodovia ", disse ao Estado o inspetor João Santos Gama, chefe da 4.ª Delegacia da PRF, em Magé. Os feridos foram levados para os hospitais de Saracuruna e Piabetá. Na via sentido Teresópolis, curiosos pararam para ver o engavetamento, provocando mais acidentes, desta vez sem vítimas. A pista ficou fechada por quase uma hora para a retirada dos carros. O congestionamento foi de três quilômetros. "Estou há oito anos nesta delegacia e esse foi o maior acidente registrado aqui neste período", declarou o inspetor. A secretária Eliana Sarmento Queiroz, de 40 anos, contou que não viu a carreta atravessada na pista e foi a primeira a bater com seu carro. "Eu não enxergava nada a minha frente. Depois da pancada, corri para um canteiro. Neste instante, só ouvi barulho de veículo colidindo, um atrás do outro. Foi um milagre eu não ter sofrido nada", afirmou ela. O caminhoneiro Orlando Santana Filho, de 46 anos, 20 deles dedicados à profissão, disse nunca ter visto nada parecido. "A visibilidade foi zero. Não teve como evitar o acidente", destacou ele, que machucou o pé. "Ainda desviei de um furgão Fiorino que já estava batido. Se eu o acerto, já era. O motorista iria morrer com certeza. Sorte que bati em outro caminhão".