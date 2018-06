Engavetamento de caminhões deixa um morto e 6 feridos no RS

Um engavetamento de sete caminhões matou o motorista Jesus Brochado, de 49 anos, e deixou seis outros condutores feridos na noite de segunda-feira, 17, em Rio Grande, na zona sul do Rio Grande do Sul. A Polícia Rodoviária Federal acredita que o acidente tenha relação com um incêndio de vegetação seca à beira da estrada. A BR-392 ficou bloqueada para o tráfego das 21h30min até às 6 horas desta terça-feira, 18, para que as equipes de socorro retirassem as vítimas das ferragens e os destroços da rodovia. Cinco feridos foram atendidos na Santa Casa de Rio Grande. O sexto ficou internado, em observação. Segundo a Polícia, a fumaça sobre a pista teria feito o primeiro motorista reduzir repentinamente a velocidade de seu veículo. Sem tempo para frear, os outros, que trafegavam atrás, acabaram batendo em seqüência.