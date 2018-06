Engavetamento deixa 1 morto e 10 feridos na Fernão Dias em Brumadinho(MG)

SÃO PAULO - Um engavetamento envolvendo uma carreta, um micro-ônibus e um ônibus de turismo, de Monte Santo de Minas, no início da madrugada desta terça-feira, 10, deixou um saldo de uma pessoa morta e 10 feridas, duas delas em estado grave, na pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias no quilômetro 524, trecho de descida da Serra de Igarapé, em Brumadinho(MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As duas faixas de rolamento ficaram bloqueadas até as 4h30 e o congestionamento chegou a 4 quilômetros. Às 5h50, as filas de carros ainda chegavam a 3 quilômetros segundo a concessionária Autopista. Bombeiros de Betim, ambulâncias do SAMU e equipes da empresa que administra a rodovia foram acionados. A vítima que não sobreviveu no acidente seria, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista reserva do ônibus. Não chovia na região.