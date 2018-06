Engavetamento deixa 7 feridos e pára a ligação norte-sul

Um engavetamento ocorrido na Avenida Moreira Guimarães, na zona sul de São Paulo, no início da tarde de ontem deixou sete pessoas feridas e bloqueou o corredor norte-sul, sentido Santana, por uma hora e meia. Pelo menos seis carros se envolveram no acidente, que aconteceu por volta das 12h40, próximo do Viaduto República Árabe-Síria, na zona sul de São Paulo. Um Renault Clio capotou e a pista expressa ficou interditada. O índice de congestionamento se manteve acima da média desde as 10 horas. Segundo o Corpo de Bombeiros, nove viaturas foram encaminhadas ao local para o resgate. Cinco pessoas foram socorridas pelos bombeiros e não apresentaram ferimentos graves. Uma pessoa foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outra pelo policiamento. Lídia Megumi Ichimura, de 56 anos, Mariane Ichimura, de 27 anos, e uma criança de 5 anos foram levadas à Santa Casa de Misericórdia, no centro de São Paulo. As outras quatro vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro do Hospital São Paulo, próximo do local do acidente. Segundo a Assessoria de Imprensa do Hospital São Paulo, nenhuma pessoa chegou ao hospital em estado grave. A escada de acesso ao viaduto se tornou ponto de atendimento para os feridos. Uma mulher, em estado de choque, foi retirada de seu veículo pelo Corpo de Bombeiros, que teve de utilizar um maçarico para abrir a lataria. O caso foi registrado no 27º Distrito Policial, no Campo Belo. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do Renault Clio tentou desviar dos carros que estavam engavetados e sofreu a capotagem. LENTIDÃO O acidente provocou um congestionamento de pelo menos 6 quilômetros no corredor norte-sul, sentido Santana, a partir da Avenida São Joaquim. Com a pista expressa bloqueada, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) realizou o desvio pela pista local. O trânsito foi liberado por volta das 14h30, mas os reflexos ainda foram sentidos ao longo de toda a tarde. Às 19 horas, o corredor norte-sul, sentido Santana, registrava 7 quilômetros de congestionamento.