Engavetamento deixa ao menos 20 feridos na Barra da Tijuca, no Rio

Um engavetamento envolvendo três ônibus na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, deixou pelo menos 20 pessoas feridas na tarde desta sexta-feira, 9. O acidente aconteceu perto do Terminal Rodoviário Alvorada, por volta das 16 horas.

Viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local, na Avenida Ayrton Senna, que liga a Barra da Tijuca ao bairro de Jacarepaguá. Os feridos foram levados para o Hospital Lourenço Jorge, na região. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Oito integrantes da Guarda Municipal orientam os motoristas no cruzamento das avenidas Ayrton Senna e das Américas. Devido ao acidente, a faixa da esquerda da Ayrton Senna está interditada no trecho do acidente, sentido Orla. O tráfego é lento no local.