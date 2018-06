Engavetamento deixa cerca de 25 feridos leves na Ponte Rio-Niterói

Um engavetamento entre dois ônibus, um deles da Viação 1001, e dois veículos de passeio, afetou pelo menos 25 pessoas, que foram removidas para o Hospital Souza Aguiar com ferimentos leves ou com crise nervosa. Cinco delas tiveram ferimentos moderados, segundo a concessionária Ponte SA.

A colisão ocorreu por volta das 6 horas desta sexta-feira, 7, no sentido Rio, no trecho do vão central da ponte. Duas faixas de um total de quatro ficaram interditadas, formando um congestionamento até o acesso da ponte, em Niterói, segundo a concessionária. A via foi liberada totalmente por volta das 9h30.