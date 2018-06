Engavetamento deixa dois mortos e 20 feridos em BH Um engavetamento envolvendo 21 veículos na tarde desta segunda-feira, 31, no anel rodoviário de Belo Horizonte, deixou duas pessoas mortas e pelo menos outras 20 feridas. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente foi provocado por uma carreta carregada de cerveja, que seguia no sentido Rio-BH. No quilômetro 3, próximo ao bairro Buritis, região oeste da capital mineira, o veículo, desgovernado, atingiu outros, dando início às colisões em série. Uma Brasília foi prensada na mureta da pista e arrastada por cerca de 20 metros. O motorista da carreta identificado como Robson Ribeiro Pereira, 38 anos, e uma menina de seis anos, não identificada, morreram no local. Segundo a polícia, o acidente deve ter sido causado por excesso de velocidade ou falha mecânica. O trânsito ficou parado por cerca de duas horas e meia, gerando congestionamento de aproximadamente seis quilômetros.