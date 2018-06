Engavetamento entre 14 carretas provoca lentidão na Régis Bittencourt

Atualizado às 15h00

As faixas esquerda e central da Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, que estavam bloqueadas após engavetamento entre 14 carretas e dois carros, foram liberadas, mas ainda há lentidão do quilômetro 336 ao 345, em Cajati (SP). O acidente ocorreu na manhã deste sábado, 26, em Jacupiranga (SP). Os motoristas trafegavam apenas pela faixa da direita.

De acordo com a Autopista Régis Bittencourt, há lentidão também em Miracatu (SP), na região da Serra do Cafezal, por excesso de veículos, do quilômetro 336 ao 345 no sentido Curitiba.