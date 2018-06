Engavetamento envolve 12 veículos na via Dutra Pelo menos 12 veículos se envolveram num engavetamento ocorrido por volta das 7h00 na Rodovia Presidente Dutra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no sentido São Paulo/Rio, pista marginal, na altura do quilômetro 225, região de Guarulhos. Os feridos foram encaminhados para prontos-socorros naquela área. Ainda não se sabe as causas do engavetamento, que envolveu um caminhão, uma van e 10 carros de passeio. A pista está interditada por causa do acidente e o congestionamento é grande para os motoristas que se dirigem agora para São Paulo.