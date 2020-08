Engavetamento envolvendo mais de 20 veículos deixa ao menos 8 mortos no Paraná

Um acidente envolvendo 22 veículos deixou ao menos oito mortos e 23 feridos na BR-277, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, por volta das 22h30 de domingo, 2. Segundo testemunhas, havia uma queimada perto do local, o que atrapalhou a visão de quem passava pela estrada. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Aí o acidente da BR 277 em São jose dos pinhais perto da renault em curitiba pic.twitter.com/MGij4RkES2 — hacker neto (@marcelohk) August 3, 2020

De acordo com informações da Ecovia, concessionária que administra o trecho da rodovia em que houve o acidente, o engavetamento aconteceu no Km 77, perto da Avenida Rui Barbosa, o que provocou a interdição total no sentido Paranaguá, litoral do Estado do Paraná. O acidente envolveu cinco motocicletas, quinze carros, um carro da Polícia Militar e um caminhão.

Viaturas do Corpo de Bombeiros e Polícia Civil foram encaminhadas para o local. Todos os feridos foram levados para hospitais da região. Sete vítimas morreram no local e uma delas morreu posteriormente.

A pista no sentido litoral chegou a ficar totalmente interditada por várias horas, mas, na manhã desta segunda-feira, 3, o trecho já havia sido liberado.