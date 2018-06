Engavetamento mata 2 pessoas em Canoas Uma colisão de três automóveis matou duas pessoas e deixou uma terceira gravemente ferida ontem em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. O acidente aconteceu durante um temporal no km 441 da BR-386. Segundo policiais rodoviários, um Fiat Uno que seguia da capital para o interior do Estado derrapou na pista molhada e atingiu frontalmente uma Parati, que viajava no sentido contrário. Um Honda Civic também não conseguiu desviar e bateu na traseira da Parati.