Engavetamento na Dutra mata 1 e fere 2

Apesar do movimento abaixo do esperado nas rodovias de São Paulo, ao menos duas mortes foram registradas em estradas que cortam o Estado - um engavetamento com dez carros na Via Dutra deixou um morto e dois feridos às 5h30 de ontem, e um acidente na Via Anhangüera próximo a Osasco, às 7 horas, também resultou em uma pessoa morta. Em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas também aconteceram acidentes com vítimas fatais - somente em Minas, 11 pessoas morreram entre a véspera e o dia de Natal. Em Santa Catarina foram cinco mortos e no Rio Grande do Sul, duas vítimas fatais. Na Via Dutra, a colisão de três veículos causou mais três acidentes, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O último, o choque de uma ambulância com um ônibus, no km 152, sentido Rio, deixou duas vítimas feridas gravemente. Morreu uma mulher, de 25 anos, que havia sofrido um enfarte e estava na ambulância. Na Anhangüera, segundo a concessionária AutoBan, o acidente aconteceu após o choque de um veículo de passeio no canteiro central da rodovia - o motorista, sem cinto de segurança, foi arremessado para fora do veículo e morreu no local. Em Minas, desde o início da Operação Fim de Ano, em 20 de dezembro, 34 pessoas morreram em acidentes em estradas federais no Estado. O acidente mais grave aconteceu em Campos Altos, na BR-262, resultando na morte de quatro pessoas, após o carro em que estavam ter rodado na pista molhada e batido na lateral de outro veículo. O motorista, Valter Andrade da Silva, de 38 anos, ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital de Campos Altos. Os passageiros Helaine de Souza Martiniano, de 35 anos, Denilson Martiniano Andrade, de 17, Dener Martiniano Andrade, de 13, e Terezinha Andrade da Silva, de 60, morreram na hora. Para a PRF-MG, o alto número de acidentes está relacionado às chuvas que atingem o Estado desde o início do mês. Em Santa Catarina, de acordo com balanço parcial divulgado pela PRF, cinco pessoas morreram na véspera de Natal, em 82 acidentes que deixaram 56 feridos. No Rio Grande do Sul, duas pessoas morreram e uma ficou ferida ontem, em um acidente na Rodovia BR-290, em Santo Antônio da Patrulha. Segundo a PRF, o motorista perdeu o controle do veículo, que passou por um canteiro, capotou e parou dentro de um córrego. O balanço completo de acidentes no País deve ser divulgado "entre sábado e segunda-feira", segundo a PRF.