Engavetamento provoca explosão e quatro mortes em BH Um acidente envolvendo quatro caminhões deixou quatro pessoas carbonizadas e outra ferida, por volta das 10h desta sexta-feira, no anel rodoviário de Belo Horizonte. Os caminhões, que transportavam respectivamente combustível, milho, telhas e um produto químico não especificado, se engavetaram. Houve então uma explosão. Dois integrantes do caminhão que transportava telhas e outros dois que estavam no veículo carregado com produto químico morreram carbonizados. O motorista que estava no caminhão que transportava combustível saiu ileso do acidente. Já o motorista do caminhão que levava sacos com milho conseguiu escapar antes da explosão, sofrendo apenas ferimentos leves. Segundo testemunhas, uma operação mal-sucedida da Polícia Militar, que tentava deter fugitivos, foi responsável pela colisão. De acordo com outros motoristas que passavam pelo local na hora do acidente um policial militar invadiu a pista, com o revólver em punho, obrigando os motoristas a parar. O caminhão carregado com produto químico não conseguiu frear e colidiu com os outros três, que estavam parados na pista. "Os veículos estavam em velocidade elevada quando um policial apareceu no meio da pista e armado, ordenando que os veículos parassem e que fechassem a pista para impedir a fuga de assaltantes", disse um motorista que não quis se identificar. Com a acidente, o trânsito nos dois sentidos do anel rodoviário ficou congestionado. A carga dos caminhões, grãos de milho e telhas espalhou-se pela pista, assim como o produto químico, que ainda não foi especificado porque a placa de identificação da carga foi derretida pelo fogo.