Engenheiro é preso por tráfico de drogas em Rio Claro (SP) Cinco pessoas foram presas na tarde de ontem durante operação do Denarc (Departamento de Investigações Sobre Narcóticos) contra o tráfico de drogas, em Rio Claro, no interior de São Paulo. Foram apreendidos três quilos de cocaína. Um dos presos é o engenheiro e estudante de Direito Élcio de Almeida Carrara Boncompagni, de 39 anos. Estão presos ainda, segundo o Denarc, o comerciante de carros Adaílson Rodrigues Dourado, de 35 anos, o Ceará, o jogador de futebol Kimone de Oliveira Vasconcelos, de 22 anos, os vendedores Sidnei Ângelo Rossini, de 50, e Sérgio Donizeti Costa, de 49. O comerciante levou os policiais até a casa de Sidnei para pegar a cocaína. Kimone e Sérgio ficaram na cobertura. O encontro para o pagamento foi marcado para acontecer em frente ao Hotel Líder, no Centro de Rio Claro, onde ocorreu a prisão em flagrante.