Entenda o sistema O que é: A Inspeção Veicular Ambiental tem como objetivo reduzir a emissão de poluentes pela frota da capital. É regida por uma lei municipal e segue as normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) Como vai funcionar: Em 2009, parte da frota paulistana terá de passar pela inspeção. O teste para veículos movidos a diesel, gás natural, gasolina, álcool ou pelos dois combustíveis (flex) começa em fevereiro. No caso de veículos a diesel, as inspeções serão realizadas até 90 dias contados a partir da data-limite para o licenciamento. Para os demais automotores, as inspeções serão realizadas com antecedência de até 90 dias da data-limite para o licenciamento Quem não é obrigado a fazer a inspeção: Cerca de 3,5 milhões de carros da capital fabricados até 2002 não terão de se submeter ao programa em 2009. Também não fazem o teste os veículos de coleção, os concebidos para fins militares e agrícolas e aqueles adaptados para competições, bem como tratores, máquinas de terraplanagem e equipamentos de pavimentação Punições previstas: Quem tiver de passar pela inspeção ambiental e não submeter o veículo ao teste terá o licenciamento bloqueado no Detran após expirar o prazo. Se o motorista for flagrado pela fiscalização de trânsito, estará sujeito a pagar multa de R$ 550, prevista em lei Reembolso: A taxa paga para fazer o teste é reembolsada. Para que isso ocorra, no entanto, é necessário guardar o comprovante de pagamento e pedir o reembolso pela internet, no portal da Prefeitura. Neste ano, a taxa cobrada foi de R$ 52,73, valor que em 2009 será corrigido de acordo com a inflação PRAZOS PARA INSPEÇÃO Veículos com placa de final 1: fevereiro a abril Veículos com placa de final 2 : março a maio Veículos com placa de final 3: abril a junho Veículos com placa de final 4: maio a julho Veículos com placa de finais 5 e 6: junho a agosto Veículos com placa de final 7: julho a setembro Veículos com placa de final 8: agosto a outubro Veículos com placa de final 9: setembro a novembro Veículos com placa de final 0: outubro a dezembro