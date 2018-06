Enterrado corpo de menina morta em acidente de parque de diversões no Rio

SÃO PAULO - O corpo da adolescente Alessandra Aguilar, de 17 anos, foi enterrado no Cemitério de Inhaúma, na zona norte do Rio, na manhã desta segunda-feira, 15. O sepultamento foi realizado às 10h30. A jovem morreu após ser atingida pelo carrinho que se soltou de um brinquedo no parque de diversões Glória Center, em Vargem Grande, na zona oeste da cidade. Outras oito pessoas ficaram feridas, duas em estado grave. O acidente ocorreu com o brinquedo "Tufão" (carrinhos que rodam e ficam suspensos no ar).

Cerca de duas mil pessoas participavam de uma festa Agostina no parque de diversões. Por volta de 2h30, um dos carrinhos se soltou, foi lançado a cerca de 15 metros e atingiu a bilheteria, onde Alessandra estava.

Os promotores da festa, a dona do parque e o funcionário responsável pelo brinquedo já foram ouvidos. A polícia vai colher o depoimento das vítimas que sofreram ferimentos leves. Hoje, a Polícia Civil realizou uma nova perícia no parque de diversões. O laudo com as causas do acidente deve ficar pronto nos próximos dias.