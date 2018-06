Enterrado corpo de menina que morreu com pai em Goiânia

Foto: André Dusek/AE

SÃO PAULO - O corpo da menina Penelope Barbosa, de 5 anos, foi enterrado na tarde desta sexta-feira, 13, no cemitério Vale de Paz, em Goiânia. Ela morreu junto com o pai, Kleber Silva, após o avião em que os dois estavam cair no estacionamento do shopping Flamboyant. Momentos antes, Silva havia roubado a aeronave no aeroclube Brasília e ameaçava causar uma tragédia.

Duante toda a manhã, familiares e amigos acompanharam o velório no mesmo local. Emocionada, Elaine, tia de Penelope, desmaiou durante o enterro. A mãe da menina, Erica Correia, recebeu alta nesta manhã e saiu do hospital abalada. Segundo o diretor-geral do hospital, Salustiano Gabriel Neto, ela já estaria sabendo da morte da filha.