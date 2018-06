Enterro de padre causa forte comoção Foi sepultado ontem o corpo do padre espanhol Ramiro Ludena y Amigo, 74 anos, assassinado em Recife (PE), durante suposta tentativa de assalto. A cerimônia foi acompanhada por dezenas de fiéis, amigos e jovens do Movimento de Apoio aos Meninos de Rua (Mamer), entidade fundada há 20 anos pelo religioso, que se dedicava à formação de crianças e adolescentes. De acordo com a delegada Sylvanna Lellis, um rapaz de 16 anos, detido na sexta-feira, confessou ter atirado no padre porque achou que ele reagiria ao assalto.