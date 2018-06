Entidade critica 'espetaculosidade' de operação no Rio

SÃO PAULO - A Associação dos Delegados de Polícia do Rio de Janeiro (Adepol) criticou, em nota divulgada nesta sexta-feira, 11, a operação Guilhotina, deflagrada no Rio de Janeiro com o objetivo de prender delegados, policiais civis e militares suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, armas e munições, milícias e venda de informações policiais.

Na nota, a Adepol critica "o método espetaculoso da operação, com mobilização excessiva de agentes, invasão de delegacias, revistas infrutíferas e prisões ilegais de policiais com trabalho e endereço certo".

Além disso, o presidente da associação, Wladimir Reale, protestou contra o secretário estadual de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, pela forma como está sendo conduzida a operação. Segundo Reale, "houve claro abuso de poder, usado de forma pirotécnica, tratando-se policiais de forma indigna".

Para o presidente da Adepol, "tudo devia ser feito com base no devido processo legal e amplo direito de defesa, como prevê a Constituição, e não de uma forma arbitrária, humilhando policiais e manchando a imagem da instituição".