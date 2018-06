A Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) divulgou nota condenando os assassinatos do diretor e presidente do jornal Entre-Rios, José Pontes de Souza, ocorrido em 30 de outubro, em Paraíba do Sul (RJ), e do repórter Francisco Gomes de Medeiros, morto em 18 de outubro em Caicó (RN). A relatoria solicita investigações rápidas nos casos.