Entidades discutem a reabilitação do centro de SP Em evento que acontece nesta segunda-feira, no Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de São Paulo (Secovi), serão discutidas as novas oportunidades no setor imobiliário com a reabilitação do centro da cidade de São Paulo. Além deste sindicato, participarão do debate representantes do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-SP), da Empresa Municipal de Urbanização de São Paulo (Emurb) e da Caixa Econômica Federal. O "Seminário Internacional Reabilitação do Centro de São Paulo: Novas Oportunidades para o Setor Imobiliário" pretende abordar formas de inverter a desvalorização imobiliária da região, o esvaziamento residencial e a degradação do ambiente urbano. O evento contará com a palestra do francês Jean-Jaques Remy, engenheiro do grupo GTM, uma das empresas mais conceituadas na área de reformas urbanas da França. Além dele, o seminário contará também com a presença do ministro das Cidades, Olívio Dutra, do presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Mattoso, da prefeita Marta Suplicy e do secretário de habitação Paulo Teixeira. A presidente da Emurb, Nadia Somekh fará uma exposição do programa do centro para a habitação social. Durante o seminário também será exposta a mostra 2003 De volta ao Centro, organizada pelo Masp e pela Emurb em comemoração ao aniversário da cidade. São 12 painéis que retratam algumas das principais intervenções arquitetônicas e urbanísticas ocorridas recentemente na região, como a Sala São Paulo e o Centro Cultural Banco do Brasil.