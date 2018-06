Entra em vigor pacote contra lentidão

Começam a valer hoje algumas das medidas do pacotão anunciado pela Prefeitura na semana passada para tentar melhorar o trânsito em São Paulo. A partir das 6 horas, o motorista contará com o novo corredor da Rua Clélia, na Lapa, zona oeste, no trecho entre a Praça Cornélia e a Avenida Pompéia. A faixa exclusiva será no lado esquerdo da via, limitada por pintura no asfalto e placas. Segundo a Secretaria dos Transportes, a faixa de ônibus será necessária somente das 6 às 11 horas. No fim da tarde e no começo da noite, o corredor não será exclusivo, uma vez que o movimento maior se concentra no sentido contrário, da Rua Guaicurus para o Mercado da Lapa. A proibição de estacionamento e restrição de carga e descarga de caminhões em 13 importantes vias e corredores de grande fluxo de veículos também começam hoje. Além de corredores de ônibus e restrições de paradas, o pacote prevê 175 rotas alternativas, 19 obras viárias e 22 obras em terminais. Das 19 obras, quatro já estão em andamento e devem ser concluídas até o final de maio. Outras 11 devem ficar prontas até julho, como a adequação das pistas e de semáforos na Avenida Ipiranga e Consolação. As quatro restantes não têm data para saírem do papel. No cruzamento da Avenida Robert Kennedy com a Rua Olívia Guedes Penteado, na zona sul, estão sendo feitas reformulações viárias, nos semáforos e no ponto de parada para que a velocidade dos ônibus aumente. Até abril, a Estrada do M?Boi Mirim, na zona sul, terá um corredor para ônibus. Também estão em obras três terminais de ônibus - Vítor Manzini, na Ponte do Socorro, e Rio Bonito, na Avenida Guarapiranga, e Parada das Belezas, na Estrada de Itapecerica, todos na zona sul. Na zona leste, a Avenida Celso Garcia ganhará nova sinalização e uma faixa de ônibus. Até o começo de abril, devem começar obras nos seguintes pontos considerados críticos: o acesso ao Terminal Bandeira, o cruzamento da Avenida João Dias com a Rua Itapaiúna, Avenida Robert Kennedy com Avenida Professor Papini e a Avenida Guarapiranga com Avenida Guido Caloi. Para aumentar a fiscalização do trânsito, a Prefeitura contratará 320 funcionários ainda neste semestre, e 167 lombadas e valetas serão retiradas das ruas de grande movimento. Ontem, o prefeito Gilberto Kassab admitiu que, sozinhas, as obras não vão solucionar os problemas. "Mais importante, ou tão importante, são ações de longo prazo", disse o prefeito, citando investimentos no Metrô, a criação de corredores de ônibus e a conclusão do Rodoanel. Kassab destacou, no entanto, que as medidas pontuais podem ajudar a diminuir o número de carros nas ruas. "Vamos melhorar o tempo de circulação dos ônibus, estimulando as pessoas a usá-los." RÁDIO ELDORADO Kassab participa amanhã, entre 8 e 9 horas, de um debate sobre os problemas e as soluções para o trânsito na Rádio Eldorado. O evento, promovido também pelo Jornal da Tarde, terá a participação do professor Orlando Strambi, da USP, a partir das 7 horas. A Eldorado pode ser sintonizada em AM 700 kHz e FM 92,9 kHz. PROIBIDO PARAR Detalhes Rua Vergueiro Rua Domingos de Morais Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira Av. Santa Catarina Corredor M? Boi Mirim Corredor da Av. Carlos Lacerda Corredor da Rua Dr. Antônio Bento Av. Yervant Kissajikian Av. Adolfo Pinheiro Av. Cupecê e João de Luca Corredor Rua Rodovalho Jr Av. Águia de Haia Rua Catumbi