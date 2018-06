Entre no clima da nova realidade aumentada A realidade aumentada é um sistema tecnológico interativo que permite combinar objetos do mundo real a elementos virtuais tridimensionais, criados em computador. Tudo em tempo real. Essa ferramenta já é utilizada em programas educacionais, jogos, anúncios publicitários e agora também em reportagens. O Estado inaugura hoje essa ferramenta ao disponibilizar aos leitores uma arte interativa. Os infografistas Daniel Roda e Eduardo Malpeli, o Tcha-Tcho, produziram durante 45 dias a realidade aumentada da Torre Eiffel. Nesse período, os profissionais do Estado realizaram pesquisas e trabalharam com linguagens de programação para adaptar códigos à realidade artística de um jornal. Veja abaixo como assistir em seu computador aos segredos da realidade aumentada na infografia em homenagem aos 120 anos do monumento francês. Siga as dicas e descubra em 3D o que reserva o símbolo a quem colocá-lo na frente de uma webcam.