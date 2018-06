Entre o verde e o vermelho, Alckmin escolhe cor do PT

O ex-governador Geraldo Alckmin, candidato do PSDB ao governo de São Paulo, chegou ao debate da TV Gazeta ontem a noite usando uma gravata verde. Estava acompanhado por sua mulher, Lu Alckmin, que usava um vestido azul e levava nas mãos uma gravata vermelha. Questionado se iria trocar a gravata e colocar aquela com a cor dos adversários, o candidato respondeu: "Essa daqui é ecológica". Acabou trocando e optando pela vermelha. Mas havia outro candidato com uma gravata ecológica. Fabio Feldmann, do PV, vestia uma verde-bandeira.