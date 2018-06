Entre os 10 mais Cidade Jardim Uma decoração, um tipo de cardápio e um estilo de restaurante para cada gosto. Esta é a proposta do shopping, que aboliu a unificação nas praças de alimentação. Eldorado Continua com uma variedade de fazer inveja a muitos shoppings, mas seus móveis não estão muito bem conservados. O barulho intenso também não agrada quem só quer comer tranquilo por lá. D&D Apesar de minúscula, a praça limpa e confortável do shopping de decoração acabou conquistando a sétima colocação. Ibirapuera O piano clássico na Praça dos Eucaliptos dá um toque de classe no almoço ou jantar, de quarta a domingo. É ali que ficam os melhores restaurantes do shopping. Villa-Lobos A boa variedade e algumas poltronas confortáveis renderam pontos à praça. Mas a limpeza a rebaixou: no dia da visita, as bandejas ficavam 15 minutos na mesa. Tamboré É ótimo comer quase ao ar livre, mas o mobiliário não é muito confortável.