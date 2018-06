Entrega de mantimentos em Vale do Baú continua suspensa

As operações de resgate e a entrega de mantimentos no Vale do Baú, região localizada entre as cidades de Ilhota, Gaspar e Luiz Alves, no Vale do Itajaí, SC, estão suspensas. Segundo o Comando Geral de Operações Aéreas da Defesa Civil do estado, os trabalhos foram interrompidos nesta sexta, 28, à tarde, após a ocorrência de novos deslizamentos de terra. Veja também: Mortos pelas chuvas chegam a 99 em SC Saiba como ajudar as vítimas da chuva Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Blog Ilha do sem Blumenau Blog Desabrigados Itajaí Blog Arca de Noé Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Valeria Dickman, de 63 anosTécnicos do Instituto de Pequisas Tecnológicas (IPT) e funcionários da Defesa Civil estão sobrevoando o local para verificar se a operação pode ser retomada. De acordo com a assessoria do comando, por terra, só é possível chegar ao local por meio de trilhas. E como o solo, encharcado, permanece instável, teme-se que a aproximação ou o pouso de helicópteros provoquem deslizamentos. Autoridades consideram que a situação no Vale do Baú é a mais grave de todo o estado. Na última quarta-feira, 26, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ilhota, sargento Paulo Vilmar Batista, relatou à Agência Brasil que dois núcleos habitacionais (Praça do Baú e Alto Baú) existentes no local foram devastados pelos deslizamentos de terra ocorridos desde o último sábado, 20. Juntos, os municípios de Ilhota, Gaspar e Luiz Alves já registram 57 mortos - mais da metade do total de 109 óbitos já contabilizados em todo o estado, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil às 9h46 deste sábado, 29. Praticamente todas as 57 vítimas dos três municípios viviam no local e foram soterradas. Ainda há moradores do bairro desaparecidos.