Entrega de passaportes está normalizada, diz PF

SÃO PAULO - A Polícia Federal informou nesta quinta-feira, 30, que os serviços de entrega de passaportes e de atendimento já estão normalizados. Até o fim da tarde de hoje, a PF acredita que o serviço de agendamento volte a funcionar normalmente.

Uma pane no sistema de transmissão de dados entre a Polícia Federal (PF) e a Casa da Moeda do Brasil impediu ontem, pelo terceiro dia consecutivo, o agendamento e a entrega de passaportes em todo o País. A Casa da Moeda é quem recebe os dados e confecciona todos os passaportes solicitados pela PF.

Em nota, a PF informou que "está trabalhando ininterruptamente para solucionar com a urgência necessária a instabilidade do sistema de agendamento e emissão de passaportes". A falha surgiu durante a migração de sistemas para novos equipamentos, que, segundo a PF, tem como objetivo a modernização de seu parque tecnológico. "As falhas, no entanto, já foram identificadas, e estão sendo adotadas as medidas necessárias para o restabelecimento do sistema", diz a nota.