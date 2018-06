Entregadores de pizza são assassinados em Diadema (SP) Dois entregadores de pizzas foram executados com tiros após atenderem a um pedido no Centro de Diadema, na Grande São Paulo. Depois de assassinarem a dupla, os criminosos fugiram levando a motocicleta Honda CG125. Robson Lemos Botelho, de 24 anos, e Valdir Fernando Vieira, de 22, trabalhavam de motoboys para uma pizzaria da cidade. Por questão de segurança - uma vez que entregadores têm sido constantemente assaltados - eles costumavam executar o trabalho juntos. As investigações serão realizadas por agentes da recém criada Delegacia de Homicídios de Diadema. A polícia ainda não tem pistas sobre os assassinos.