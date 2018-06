Entrevista-relâmpago;respostas repetitivas

A má notícia é que não conseguiu produzir boas respostas para velhas perguntas. Confrontada com reclamações ao seu estilo no governo - onde era acusada de maltratar subalternos - atribuiu-o à necessidade de cobrar metas e resultados. Rejeitou o presidente Lula como seu tutor, mas adotou suas respostas ao justificar as más companhias do partido nas alianças eleitorais: o poder amadureceu o PT. Donde se conclui que aliados como José Sarney, Fernando Collor, Jader Barbalho, entre os citados pelo apresentador William Bonner, representam evolução política.

E culpou o governo FHC pelo Brasil não crescer no governo Lula a taxas maiores que os vizinhos Uruguai e Bolívia, mais Índia e China.