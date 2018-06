Entrevistas à TV Globo atingem 1/4 do eleitorado

O grau de exposição foi bem maior do que o obtido pelos candidatos à Presidência no debate da TV Bandeirantes, promovido na semana anterior e visto por 13% do eleitorado, de acordo com a pesquisa.

O Ibope perguntou aos entrevistados se, pelo que sabiam ou tinham ouvido falar, o desempenho dos três candidatos havia sido ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo.

No caso de Dilma, 18% consideraram o desempenho bom e 5%, ótimo. Para 3%, a performance foi ruim ou péssima, e 62% não souberam responder à pergunta. Não houve diferenças significativas de avaliação nos diversos segmentos de escolaridade e renda.

Em relação a Serra, 16% consideraram o desempenho bom e 4%, ótimo. Para outros 4%, o candidato foi ruim ou péssimo na entrevista.

Confronto. Entre os que viram ou ouviram falar do debate promovido pela TV Bandeirantes, 10% afirmaram que a ex-ministra da Casa Civil se saiu melhor. Outros 8% responderam que o ex-governador de São Paulo teve a melhor performance.

Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL, foi considerado o melhor no debate por apenas 1% dos eleitores. / D.B.