Enxurrada abre cratera na BR-163 de Campo Grande Uma cratera medindo 25 metros de extensão e dez de profundidade, cortou de um lado a outro a BR-163, na área vizinha ao Parque dos Poderes, centro político-administrativo de Mato Grosso do Sul, situado em Campo Grande. O acidente aconteceu por volta de 17 horas de domingo, quando a pressão da enxurrada, que passa por tubulação sob a rodovia arrebentou os tubos de concreto e parte da pista única com duas mãos de direção. Moradores da região que lutavam contra a inundação de suas residências, sinalizaram a estrada e evitaram acidentes. A BR-163, atravessa todo o Estado, suportando o trânsito intenso e pesado em direção ao norte do País. O trânsito era desviado para o centro da cidade. Segundo o meteorologista Natálio Abraão, da Universidade para o Desenvolvimento do Pantanal e Região, as precipitações pluviométricas mediram 60mm no domingo, causando transtornos em vários bairros com a inundação de imóveis, ruas praças e avenidas.