Enxurradas e vendavais atingem 24 cidades em SC; 3 estão em emergência

SÃO PAULO - As chuvas que atingem o Estado de Santa Catarina desde terça-feira, 11, afetaram 24 municípios e 107 mil pessoas, segundo dados da Defesa Civil.

As cidades de Lauro Muller, Orleans e São Martinho decretaram situação de emergência. Anitápolis e Tubarão são os municípios com maior número de desalojados com 260 cada.

No total, o Estado contabiliza 723 desalojados e 182 desabrigados. Um homem de 76 anos está desaparecido em Anitápolis. A casa dele foi destruída por um deslizamento de terra. Uma equipe formada por agentes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Ambiental realizam buscas no local.