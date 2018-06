Episódio motivou censura judicial ao 'Estado'

O Estado espera do STJ, ou do Supremo Tribunal Federal, uma decisão quanto ao mérito da censura que sofreu e que hoje completa 779 dias. O recurso pedindo sua revogação está nas mãos do ministro Benedito Gonçalves, que o recebeu quando o TJ-DF remeteu os autos ao STJ.

A decisão de Dácio Vieira atendia a um pedido do empresário Fernando Sarney, para quem a ação da PF não podia ser divulgada, visto que corria em segredo de justiça. Na ocasião, Vieira, que não esconde sua amizade com o presidente do Senado, José Sarney, acolheu recurso contra a decisão do juiz Daniel Felipe Machado, da 12.ª Vara Cível de Brasília. Este havia derrubado a censura. Com a sentença, Vieira impôs multa de R$ 150 mil para cada "ato de violação", isto é, para cada notícia publicada.