Equador enviará ajuda humanitária O governo do Equador anunciou que enviará ajuda humanitária para as vítimas das chuvas que já deixaram 116 mortos confirmados apenas em Santa Catarina. O comunicado oficial da Chancelaria e da Secretaria Técnica de Gestão de Riscos do Equador não detalha quantias. O Executivo do Equador expressou a "sua profunda solidariedade com o povo e o governo do Brasil, país no qual há vários dias foram registradas fortes chuvas".