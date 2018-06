Equatoriano é flagrado com cocaína engomada em roupas Um total de 32 peças de roupas diversas, principalmente casacos para frio, todas engomadas com cocaína, foi apreendido com o pedreiro equatoriano José Gabriel Zumba Orellana, 36 anos, na tarde de quarta-feira, 4. Ele foi detido na BR-262, em Miranda, Pantanal de Mato Grosso do Sul. Preso, ele contou na Polícia Federal de Campo Grande, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal, que recebeu a mala de roupas em Lima (Peru) e deveria entregá-la na Estação Rodoviária de Natal (RN), para "alguém que faria contato". A retirada do entorpecente das roupas e pesagem, devem ser feitas em dois dias, mas a PF calcula que o peso da droga não deve ser superior a cinco quilos.